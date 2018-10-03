Россия не пустила украинскую сторону к месту взрыва в Горловке, - Ирина Геращенко

Во вторник, 2 октября, на встрече ТКГ украинская сторона поднимала вопрос гибели украинских детей в результате взрыва мины и потребовала допустить наблюдателей к месту происшествия. Вместе с тем россияне и их марионетки отказали.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

Таким образом, по ее словам, место преступления остается заблокированным для посещения международными наблюдателями. При этом Борис Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на американской мине.

Россияне не только скрывают место преступления, но и впадают в откровенный маразм в своих заявлениях. Цинизм поведения россиян просто зашкаливает, - отметила Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители миссии ОБСЕ настоятельно призвали приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска. В последнее дни трое подростков погибли и двое получили ранения в населенных пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению слишком много подобных случаев из-за продолжающегося вооруженного противостояния, - заявил вчера после заседания Мартин Сайдик.