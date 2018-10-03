18:14 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Роману Сущенко позволили увидеться с адвокатом

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко в скором времени встретиться с адвокатом. Об этом стало известно из официальной страницы в Facebook Марка Фейгина.

Роману Сущенко позволили увидеться с адвокатом

По словам стороны защиты, в московской тюрьме для встречи с украинским политзаключенным он прибудет в качестве представителя Европейского суда по правам человека. Также Фейгин глубоко надеется, что до этого времени никаких изменений внесено не будет.

"Только что сотрудник СИЗО Лефортово сообщил, что Фейгина пустят к Сущенко, как представителя в ЕСПЧ. Я снова победил", - написал адвокат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинского журналиста Романа Сущенко уже в ближайший понедельник могут этапировать. При этом из-за недопуска адвоката к Романув СИЗО "Лефортово", стоит под вопросом свидание его с семьей. 


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