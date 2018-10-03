Представления на Ляшко и Мосийчука не могут быть переданы в Раду, - Луценко

Они не могут быть переданы на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом в среду, 3 сентября, после заседания парламентского комитета по вопросам регламента заявил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также отметил, что на данный момент список представлений Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов исчерпан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство не подготовило представление на снятие депутатской неприкосновенности с лидера Радикальной партии Олега Ляшко, и не направляло его в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.