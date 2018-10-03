Опять метель: в Карпаты пришла настоящая зима - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 12:30 на г. Поп Иван Черногорский облачно, однако идет небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м/с.

"Температура воздуха -4", - говорится в сообщении.

Добавим, гора Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Гора находится на уровне 2028 метров над уровнем моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Столичные власти к зимнему периоду планируют закупить новые мобильные снегоплавительные установки. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе 1600 км дорог будут нуждаться в очистке от снега.