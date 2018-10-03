Опять метель: в Карпаты пришла настоящая зима - ФОТО

В серду утром, 3 октября, на горе Поп-Иван Черногорский пошел небольшой снег, а температура опустилась до 4 градусов мороза. В то же время на популярном украинском курорте Буковель снега пока не наблюдается.
Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Как отмечается, по состоянию на 12:30 на г. Поп Иван Черногорский облачно, однако идет небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м/с.
"Температура воздуха -4", - говорится в сообщении.
Добавим, гора Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Гора находится на уровне 2028 метров над уровнем моря.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Столичные власти к зимнему периоду планируют закупить новые мобильные снегоплавительные установки. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе 1600 км дорог будут нуждаться в очистке от снега.