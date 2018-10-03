17:51 03.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НАБУ уплатило в госбюджет более 100 млн гривен, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что по результатам деятельности в первом полугодии 2018 года в государственный бюджет поступили 107 млн гривен. Другие арестованные средства пока невозможно вернуть в бюджет страны, в часности, из-за отсутствия решения суда.

НАБУ уплатило в госбюджет более 100 млн гривен, - Сытник

Соответствующие заявления он сделал во время заседания комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По словам Сытника, возвращенные НАБУ средства в бюджет - это деньги, которые были возмещены добровольно. В месте с тем руководитель НАБУ подчеркнул, что  это далеко не основной способ возврата средств в бюджет украинского государства.

"Есть арестованные средства, которые мы не можем передать в бюджет, потому что нет соответствующих решений суда... 360 миллионов гривен - есть такая цифра", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон о государственном бюджете на 2019 год будет рассмотрен парламентом на заседании до 20 октября. Спикер парламента Андрей Парубий пояснил, что речь идет о рассмотрении проекта в первом чтении.


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