05:00 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине установили рекордный железный герб Украины - ФОТО

В Днепропетровской области во вторник, 2 октября, в Николаевской объединенной громаде Петропавловского района установили наибольший железный герб в Украине.

На Днепропетровщине установили рекордный железный герб Украины - ФОТО

Его размер составил более 4,5 метров, а разместился он на почти 3,5 метров. Как сообщают местные СМИ, на его изготовление ушла неделя.

Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка, рядом с 15-метровым флагштоком с флагом Украины.

Герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Днепре подняли самый большой флаг Украины.


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