На Днепропетровщине установили рекордный железный герб Украины - ФОТО

Его размер составил более 4,5 метров, а разместился он на почти 3,5 метров. Как сообщают местные СМИ, на его изготовление ушла неделя.

Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка, рядом с 15-метровым флагштоком с флагом Украины.

Герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Днепре подняли самый большой флаг Украины.