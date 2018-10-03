На Днепропетровщине установили рекордный железный герб Украины - ФОТО

В Днепропетровской области во вторник, 2 октября, в Николаевской объединенной громаде Петропавловского района установили наибольший железный герб в Украине.
Его размер составил более 4,5 метров, а разместился он на почти 3,5 метров. Как сообщают местные СМИ, на его изготовление ушла неделя.
Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка, рядом с 15-метровым флагштоком с флагом Украины.
Герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.
Напомним, как сообща УРА-Информ, в Днепре подняли самый большой флаг Украины.