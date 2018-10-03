Кабмин в среду рассмотрит концепцию развития образования в Украине

Среди прочего министры планируют создать территориальные органы Государственной службы качества образования. Такие вопросы значатся в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.

Сегодня также планируется утвердить порядок регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу.

Кроме того, правительство утвердит лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству ветеринарных препаратов и модули оценки соответствия в сфере железнодорожного транспорта.

Также на повестке дня стоит вопрос условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнергоˮ по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

На заседании также будет рассмотрен вопрос социальной защиты детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе таких, которые могут угрожать их жизни и здоровью.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на прошлой неделе Кабмин утвердил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу и определил объем расходов для призывной кампании.