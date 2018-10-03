08:15 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204857:Polishuk

Кабмин в среду рассмотрит концепцию развития образования в Украине

В среду, 3 октября, Кабинет министров Украины на заседании планирует рассмотреть концепцию развития гражданского образования в Украине.

Кабмин в среду рассмотрит концепцию развития образования в Украине

Среди прочего министры планируют создать территориальные органы Государственной службы качества образования. Такие вопросы значатся в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.

Сегодня также планируется утвердить порядок регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу.

Кроме того, правительство утвердит лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству ветеринарных препаратов и модули оценки соответствия в сфере железнодорожного транспорта.

Также на повестке дня стоит вопрос условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнергоˮ по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

На заседании также будет рассмотрен вопрос социальной защиты детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе таких, которые могут угрожать их жизни и здоровью.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на прошлой неделе Кабмин утвердил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу и определил объем расходов для призывной кампании.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия не пустила украинскую сторону к месту взрыва в Горловке, - Ирина Геращенко Новым президентов Ирака стал Бархам Салих В Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро На Днепропетровщине установили рекордный железный герб Украины - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив