13:59 03.10.2018 | Общество | Новости
100204901:Polishuk

Фейгин считает, что Сущенко уже в понедельник могут этапировать

Украинского журналиста Романа Сущенко уже в ближайший понедельник могут этапировать.

Фейгин считает, что Сущенко уже в понедельник могут этапировать

При этом из-за недопуска адвоката к Романув СИЗО "Лефортово", стоит под вопросом свидание его с семьей. Об этом в среду, 2 октября, на своей странице в Facebook сообщил общественный защитник Марк Фейгин.

Он также подчеркнул, что на данный момент есть только устная договоренность с тюрьмой об этом и никаких бумаг ни о дате, ни времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап, - написал он.

Напомним, 2 октября адвокат Марк Фейгин планировал попасть на свидание со своим подзащитным Сущенком.

По его словам, это могло быть последним визитом перед его этапированием, но адвоката не пустили к украинскому политзаключенному.

Как сообща УРА-Информ, в московском СИЗО Фейгина не пустили к украинскому журналисту. По словам стороны защиты, после того, как его лишили адвокатского удостоверения в РФ, он представляет права Сущенко в Европейском суде по правам человека, и может посещать журналиста соответствии Европейской конвенцией.


Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин обязал "Нафтогаз" бесперебойно поставлять газ в отопительный сезон Украина требует возвращения 30 тысяч вагонов с России В Кабмине разъяснили, как будет начисляться трудовой стаж предпринимателям В Днепре трамвай столкнулся с фурой - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив