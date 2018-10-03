Фейгин считает, что Сущенко уже в понедельник могут этапировать

При этом из-за недопуска адвоката к Романув СИЗО "Лефортово", стоит под вопросом свидание его с семьей. Об этом в среду, 2 октября, на своей странице в Facebook сообщил общественный защитник Марк Фейгин.

Он также подчеркнул, что на данный момент есть только устная договоренность с тюрьмой об этом и никаких бумаг ни о дате, ни времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап, - написал он.

Напомним, 2 октября адвокат Марк Фейгин планировал попасть на свидание со своим подзащитным Сущенком.

По его словам, это могло быть последним визитом перед его этапированием, но адвоката не пустили к украинскому политзаключенному.

Как сообща УРА-Информ, в московском СИЗО Фейгина не пустили к украинскому журналисту. По словам стороны защиты, после того, как его лишили адвокатского удостоверения в РФ, он представляет права Сущенко в Европейском суде по правам человека, и может посещать журналиста соответствии Европейской конвенцией.