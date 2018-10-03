Балуху в оккупированном Крыму сократили срок заключения

При этом срок сокращен аж на месяц срок. Как сообщает "Громадське", сегодня "суд" рассмотрел апелляционную жалобу и решил изменить приговор.

Таким образом, теперь Балух проведет в тюрьме четыре года 11 месяцев вместо пяти лен лет. При этом свое решение "суд" пояснил тем, что "учел положительную характеристику Владимира Балуха".

Напомним, Владимир Балух назвал дело против него сфабрикованным и объявил голодовку 19 марта 2018 в знак протеста.

Как сообща УРА-Информ, 10 сентября "суд" Крыма рассматривал апелляцию адвоката Балуха Ольги Динзе на постановление "Железнодорожного районного суда Симферополя" о прекращении производства по ходатайству условно-досрочного освобождения Владимира Балуха. Суд не удовлетворил требование стороны защиты и оставил "решение" Раздольненского районного суда без изменений.

Уже 13 сентября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что активиста Владимира Балуха, который находится в СИЗО Симферополя в оккупированном Российской Федерацией Крыму, жестоко избили сотрудники следственного изолятора.