Американское летальное оружие поступило на Украину

Как отмечается, в Украину ввезено около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет, а также 5 млн 380 тыс. холостых патронов.

По предварительной информации, партию оружия получила военная часть А-4150. В частности, которая на сегодняшний день дислоцирована в Украине, Львовской области в населенном пункте Старичи.

В свою очередь отправили соответствующие боеприпасы с американской базы из штата Нью-Йорка. Речь идет о городе Сиракузы, по адресу Томпсон-Роуд, 6900.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине начался период добровольной сдачи боевого оружия украинскими гражданами. Целью такого мероприятия является противодейсвтие огромного обороту огнестрельного оружия. Принести и сдать "ствол" можно в ближайший отдел полиции.