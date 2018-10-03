Эксклюзив: Инфопропаганда делает людей зависимыми – С. Мартыненко

По его словам, в этом контексте, ситуация, которая есть во всех странах мира, требует устойчивости личности. То есть главная задача, направленная на сопротивление пропаганды это, чтобы на мировоззрение, сознание и интеллект каждого не было такой жесткого влияния, как сегодня.

"Сегодня, во время распространения сети интернет и социальных сетей, единственный способ сохранить себя, это очень скептически относиться к любым новостям, к любой информации. Лучше воспринимать все, как пропаганду, а не как чистую правду. И следует понимать, что все социальные сети могут вызывать очень большую зависимость, вплоть до кибер-сексуальной зависимости от посещения сайтов и кибер-коммуникативной зависимости от посещения социальных сетей. И сегодня в нашей стране около 25% юношей и 29% девушек уже попали под влияние этой информационной зависимости", — отметил С.Мартыненко.