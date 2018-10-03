17:13 03.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Инфопропаганда делает людей зависимыми – С. Мартыненко

Информационная пропаганда неумолима и направлена на отключение сознания для того, чтобы видеть мир именно так, как хочет тот, кто пропагандирует. Об этом заявил психолог Сергей Мартыненко в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

Эксклюзив: Инфопропаганда делает людей зависимыми – С. Мартыненко

По его словам, в этом контексте, ситуация, которая есть во всех странах мира, требует устойчивости личности. То есть главная задача, направленная на сопротивление пропаганды это, чтобы на мировоззрение, сознание и интеллект каждого не было такой жесткого влияния, как сегодня. 

"Сегодня, во время распространения сети интернет и социальных сетей, единственный способ сохранить себя, это очень скептически относиться к любым новостям, к любой информации. Лучше воспринимать все, как пропаганду, а не как чистую правду. И следует понимать, что все социальные сети могут вызывать очень большую зависимость, вплоть до кибер-сексуальной зависимости от посещения сайтов и кибер-коммуникативной зависимости от посещения социальных сетей. И сегодня в нашей стране около 25% юношей и 29% девушек уже попали под влияние этой информационной зависимости", — отметил С.Мартыненко.


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