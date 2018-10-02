Зима в Украине будет теплой и малоснежной - гидрометцентр

В декабре температура будет на севере не опустится ниже 1-9 градусов, а на юге будет около нуля. Такой прогноз во вторник, 2 октября, на пресс-конференции сделала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

По ее словам, в январе температура воздуха в Украине превысит среднюю многолетнюю норму на 2-3 градуса. Февраль также будет относительно теплым с температурой воздуха от минус 1 до плюс 2 градусов в среднем.

Снега тоже не ожидается, как декабре, так и в январе, а в феврале будет идти мокрый снег.

При этом она добавила, что основное похолодание придется на начало декабря когда столбики термометров опустятся до минус 5-10 градусов, в среднем.

Затем на смену похолоданию придет относительно теплая погода до 0 градусов, которая снова сменится резким похолоданием уже к концу декабря.

Вместе с тем очень холодной будет первая декада января. В этот перил температура будет доходить до 18-20 градусов со знаком минус.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в городе Бердянск, несмотря на холодную осень расцвели плодовые деревья. В начале октября тут распустились цветы на яблонях и сливах. Местные жители рассказывают, что в этом году деревья принесли щедрые плоды, а в канун зимы они вновь покрылись красивыми цветами.