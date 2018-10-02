Замглавы контразведки СБУ имеет элитную недвижимость и родственников с гражданством РФ

Об этом стало известно из расследования для программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Как выяснили представители СМИ, Семочко пользуется машиной Land Cruiser, которая зарегистрирована на несуществующего человека. Кроме того, он проживает в закрытом районе Конча-Заспа, в доме на 333 квадраты.

По предварительной информации, официально дом в феврале 2016 приобрела женщина по имени Татьяна Лысенко, которая на сегодняшний день является супругой Семочко. Здесь же в Козине, неподалеку есть еще два огромных дома, недавно оформленных на ее дочь. Также по результатам расследования, в 2013 году Лысенко и Семочко приватизировали соседние участки под Ялтой.

При этом доходы Семочко и его семьи за последние восьми лет не имеют никакого реалистического легального источника.

К слову, если проанализировать снимки в социальных сетях, то тудно сказать, где сейчас живет семья Лысенко-Котонов. Однако, после оккупации они постоянно ездят в аннексированный Крым. Также семья заместителя главного разведчика Украины имеет российское

Добавим, Семочко был руководителем экономической контрразведки СБУ, затем руководителем столичного управления СБУ, а ныне стал первым заместителем руководителя Службы внешней разведки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины готовит новые подозрения по делу руководителя издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.