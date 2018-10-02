Во Львове сотрудник Гоструда попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности поймали его на взятке. Как сообщила пресс-служба управления СБУ в области, чиновник вымогал от предпринимателя 50 тысяч гривн.

За эти деньги он обещал не вносить его предприятие в список компаний для профильной проверки.

Его и посредника задержали во время получения денег. Полиция открыла уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе полицейский спецназ в городе Измаиле Одесской области задержал адвоката. Мужчина вымогал у клиента миллион гривен. Взяточник был задержан в момент получения части обещанного "вознаграждения".