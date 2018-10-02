В Украине за неделю корью заболели еще 540 человек - Минздрав

При этом 398 случая из них - дети. Такие данные во вторник, 2 октября, опубликовал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

При этом в ведомстве уточнили, что этот показатель на 5% ниже, чем на предыдущей неделе. Вместе с тем в Львовской области от осложнений кори умер трехлетний ребенок, который не был вакцинирован. Всего с начала года от осложнений кори умерли четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых, - отметили в министерстве, добавив, что всего с начала года корью заболели 31 954 человека - 12 874 взрослых и 19 080 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской - всего 6 310 человек: 1 964 взрослых и 4 346 детей, Закарпатской - всего 3 126 человек: 598 взрослых и 2 528 детей, Ивано-Франковской - всего 2 953 человек: 842 взрослых и 2 111 детей, Одесской - всего 2 458 человек: 1 239 взрослых и 1 219 детей, городе Киеве - всего 2 230 человек: 1 407 взрослых и 823 ребенка и Тернопольской области - всего 1 773 человека: 666 взрослых и 1 107 детей.

В Минздраве также напомнили, что корь является опасным и заразным вирусным заболеванием, лекарства от которого не существует. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала сентября в поселке Тывров Винницкой области в одной и школ корью заболело 28 детей. Все заболевшие дети не были вакцинированы или не имели повторных прививок. Об этом в понедельник, 1 октября, рассказала начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой областной государственной администрации Татьяна Бондаренко.