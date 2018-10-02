В Украине во вторник немного потеплеет

Погоду сегодня на большей части территории страны будут определять атмосферные фронты. Ночью и утром в Украине, кроме крайнего запада, днем в западной части, восточных и Сумской областях небольшой дождь, в Карпатах - умеренный. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла.

В Киеве сегодня с утра небо было ясным, таким оно и останется до конца дня. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-18 градусов.

На западе Украины небольшой дождь, ночью и утром местами. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 10-18 градусов.

На севере страны во вторник ночью и утром небольшой дождь. Днем будет сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 3-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-18 градусов.

В центре Украины ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-21 градуса.

На востоке страны сегодня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

На юге Украины ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня также ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 18-23 градуса.

Народный прогноз: 1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - слякоть простоит. Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.