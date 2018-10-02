В Сенцова сердечная недостаточность и ревматизм – адвокат

Адвокат осужденного в России Дмитрий Динзе рассказал, что украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 142 день и страдает от сердечной недостаточностью и ревматизмом.
Об этом сообщает Радио Свобода, 2 октября.
По словам стороны защиты, в украинца серьезные проблемы с сердцем. Также в осужденного обнаружено ревматизм нижних конечностей и появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодовки у него изменилось состояние крови. В соответствии с этим ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси.
"Сенцову назначают определенные препараты, которые он принимает", - отметил Сенцов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский режиссер Олег Сенцов, которые незаконно удерживается в российской тюрьме, стал номинантом на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".