В Сенцова сердечная недостаточность и ревматизм – адвокат

Об этом сообщает Радио Свобода, 2 октября.

По словам стороны защиты, в украинца серьезные проблемы с сердцем. Также в осужденного обнаружено ревматизм нижних конечностей и появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодовки у него изменилось состояние крови. В соответствии с этим ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси.

"Сенцову назначают определенные препараты, которые он принимает", - отметил Сенцов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский режиссер Олег Сенцов, которые незаконно удерживается в российской тюрьме, стал номинантом на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".