14:33 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Сенцова сердечная недостаточность и ревматизм – адвокат

Адвокат осужденного в России Дмитрий Динзе рассказал, что украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 142 день и страдает от сердечной недостаточностью и ревматизмом.

В Сенцова сердечная недостаточность и ревматизм – адвокат

Об этом сообщает Радио Свобода, 2 октября.

По словам стороны защиты, в украинца серьезные проблемы с сердцем. Также в осужденного обнаружено ревматизм нижних конечностей и появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодовки у него изменилось состояние крови. В соответствии с этим ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси.

"Сенцову назначают определенные препараты, которые он принимает", - отметил Сенцов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский режиссер Олег Сенцов, которые незаконно удерживается в российской тюрьме, стал номинантом на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".


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