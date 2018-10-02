13:35 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области пять человек попали в больницу с "сибирской язвой"

В Саратском районе Одесской области пять человек попали в больницу с диагнозом "сибирская язва".

В Одесской области пять человек попали в больницу с

Все они контактировали с тушей домашнего животного. Сейчас на территории населенного пункта проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщает во вторник, 2 октября, полиция области, по предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова. После забоя ее обрабатывали пять человек.

Сейчас они все в больнице и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает, - сообщает полиция, добавив, что медики предполагают это была кожная форма болезни. Пациентов поместили в инфекционное отделение. Карантинные меры пока не вводились.

Вместе с тем местные власти приняли решение провести на территории населенного пункта, а также на подъезде к нему полную дезинфекцию. Им помогать будут полицейские, спасатели и нацгвардейцы, а на подъездах к селу выставлены шесть карантинных постов.

В свою очередь местное интернет-издание "Думская" сообщает, что на данный момент в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала сентября в поселке Тывров Винницкой области в одной из школ корью заболело 28 детей. Все заболевшие дети не были вакцинированы или не имели повторных прививок. Об этом в понедельник, 1 октября, рассказала начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой областной государственной администрации Татьяна Бондаренко.


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