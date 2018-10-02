В мире заработала 5G-сеть

Отмечается, что в планах компании Verizon полный отказ от проводного интернета. Ключевым изменением станет то, что роутеры будут раздавать Wi-Fi не от сетевого кабеля, а от ближайшей сотовой вышки.

Скорость нового интернета сопоставляется со скоростью сопоставимой с проводным интернетом - 300 Мбит/секунду. А максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Вслед за США 5G-интернет должны запустить в Южной Корее - там три компании готовятся представить новые модемы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за последние несколько десятилетий мы стали свидетелями того, как рост американских инвестиций в интернет сферу сделал его доступным практически каждому, что также послужило стимулом для единения мирового сообщества, и предоставило широчайшие выгоды для миллиардов людей.