11:57 02.10.2018 | Общество | Новости
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В мире заработала 5G-сеть

Сегодня в США стартовал запуск первой в мире площадки для 5G интернета. Как сообщают иностранные СМИ, такая площадка доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос Анджелеса и Сакраменто.

В мире заработала 5G-сеть

Отмечается, что в планах компании Verizon полный отказ от проводного интернета. Ключевым изменением станет то, что роутеры будут раздавать Wi-Fi не от сетевого кабеля, а от ближайшей сотовой вышки.

Скорость нового интернета сопоставляется со скоростью сопоставимой с проводным интернетом - 300 Мбит/секунду. А максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Вслед за США 5G-интернет должны запустить в Южной Корее - там три компании готовятся представить новые модемы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за последние несколько десятилетий мы стали свидетелями того, как рост американских инвестиций в интернет сферу сделал его доступным практически каждому, что также послужило стимулом для единения мирового сообщества, и предоставило широчайшие выгоды для миллиардов людей.


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