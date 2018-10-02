В Финляндии введут дневной сон на рабочем месте - ФОТО

Там даже нанимать для этого специальных инструкторов. Как сообщает в понедельник, 1 октября, издание Ylе, такое нововведение уже практикуют во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и школах.

На дневной сон во время рабочего дня обычно выделяют полчаса. По словам представителя центра Sofia Future Farm Тиины Вайнио, самим сотрудникам трудно заставить себя расслабиться, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня.

Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса, - пояснила она.

Согласно опросам, после такого перерыва работники чувствуют себя гораздо более уверенно. И если раньше в Финляндии сон на работе ассоциировался с ленью, то теперь - с продуктивностью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Канаде появилась вакансия дегустатора марихуаны. Эксперты должны будут писать статьи или записывать видео со своими впечатлениями о сортах марихуаны.