19:52 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В АП сказали сколько тратит Порошенко на рекламу Томоса

Глава украинского государства Петр Порошенко оплачивает телерекламу о томосе из собственных средств, и обойдется она "в надцать миллионов гривен". Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.

В АП сказали сколько тратит Порошенко на рекламу Томоса

Так, на трансляцию телевизионной рекламы "Мы Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета страны. Соответствующая рекламная кампания, в соответствии с заключенными договорами с телеканалами, была оплачена с личных средств гаранта. Таким образом, все налоги спонсированные из телерекламы в полном объеме.

Однако, несмотря на это, в Администрации президента не смогли назвать конкретную сумму расходов, так как рекламная кампания еще не завершилась. При этом подчекрнули, что эти средства будут отражаться в соответствии с законом на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции как "существенное изменение в имущественном состоянии", а также в декларации Порошенко за 2018 год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Окружной административный суд Киева сегодня, первого октября, поступил иск на президента Украины Петра Порошенко.  По их мнению, президент не имел права вмешиваться в деятельность церкви путем обращения предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.


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