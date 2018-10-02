Школьники могут забыть о тяжелых рюкзаках и учебниках

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра образования Лилии Гриневич, для того, чтобы найти необходимый учебник нужно зайти на сайт Министерства образования и науки, перейти в раздел Учебники и скачать ребенку в электронную книгу все учебники 5 класса. Однако, на ряду с этим остается и бумажная книга, потому что не все дети сейчас имеют электронную книгу и возможность закачать в такой девайс.

Отметим, что по ссылке министерства можно загрузить доступны учебники для 1,2 классов, для 4,5,7,8,9,10 классов, а также электронные пособия для курса "Финансовая грамотность".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начиная с 2019 года все учащиеся в учреждениях профессионального образования и студенты вузов, получающие аттестат о полном общем среднем образовании, будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по двум предметам.