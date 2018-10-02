Посреди осени в Бердянске зацвели сливы и яблони - ФОТО

Местные жители рассказывают, что в этом году деревья принесли щедрые плоды, а в канун зимы они вновь покрылись красивыми цветами. Однако, листья на деревьях желтеют и опадают.

Как видно на снимках на яблоне цветов не так много, а вот слива так зацвела как будто в период весны.

Добавим, что это не одиночное явление. В конце августа перед Днем независимости в Киеве снова зацвели каштаны А в Черновцах деревья укрылись цветом в средине сентября.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", этой осенью в Украине наблюдается массовое повторное цветение деревьев. Так, в Киеве на Минском массиве неожиданно снова зацвели каштаны. Тако аномальное явление можно наблюдать на улице Полярной.