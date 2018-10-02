22:15 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ призывает немедленно начать разминирование Донбасса

Представители миссии ОБСЕ настоятельно призывают стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска.

ОБСЕ призывает немедленно начать разминирование Донбасса

В последнее дни трое подростков погибли и двое получили ранения в населенных пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению слишком много подобных случаев из-за продолжающегося вооруженного противостояния.

Такое совместное заявление во вторник, 2 октября, после заседания ТКГ в Минске сделали специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

При этом Сайдик отметил, что подобное заявление сделано из-за гибелью и ранениями детей.

Все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям, - пояснил Сайдик, добавив, что согласно Минским соглашениям, все стороны конфликта обязались осуществлять противоминную деятельность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 30 сентября, на не подконтрольной Украине территории Донецкой области произошел взрыв. В результате взрыва погибли дети.


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