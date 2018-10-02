На Закарпатье полиция прекратила контрабанду янтаря в страны ЕС

Янтарь был обнаружен на таможенном посту "Лужанка" в микроавтобусе местного жителя. Как сообщила пресс-служба СБУ, солнечный камень был обнаружен в кузовном отсеке автомобиля.

Он был расфасован в дорожные сумки. При этом накануне правоохранители установили, что контрабандной переправкой через государственную границу занимался один из сотрудников таможни.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет примерно миллион долларов.

Сотрудники СБУ задержали таможенника за незаконное оформление контрабанды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно в марте полиция изъяли около 140 килограммов незаконно добытого янтаря. Его стоимость оценивается в один миллион гривен. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранители проводили мероприятия по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца.