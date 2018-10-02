На Винничине в школе 28 детей заболели корью

Все заболевшие дети не были вакцинированы или не имели повторных прививок. Об этом в понедельник, 1 октября, рассказала начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой областной государственной администрации Татьяна Бондаренко.

По ее словам, возраст подавляющего большинства заболевших детей - 10-14 лет. Вместе с тем она заверила, что состояние детей удовлетворительное, госпитализация им не понадобилась.

В департаменте охраны здоровья связывают вспышку заболевания с тем, что родители отказывались от прививок. Заболеваемость корью в Винницкой области возросла с началом учебного года. Только за последнюю неделю в области всего зарегистрировали 83 случая заболевания этой болезнью. При этом 71 случай, это дети, - пояснила она, добавив, что в августе раз в неделю в Винницкой области регистрировали в среднем около 30-50 случаев кори.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одной из школ в Одесской области массовое количество учеников заболело вирусным заболеванием - гепатитом. По данным отдела коммуникации полиции Одессы в селе Соше-Островское зарегистрировано острое заболевание девяти учеников школы. Сотрудники лаборатории взяли необходимые образцы для анализов.