18:33 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На украинских АЗС подорожал бензин

В Украине во вторник, второго октября, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 17-70 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет Enkorr.com.ua.

На украинских АЗС подорожал бензин

Как отметили эксперты, экономически обоснованные цены на АЗС могут вырасти еще на 20-30 коп. А в случае, если гривня продолжит девальвировать, подорожание продолжится.

Так, в сети Укр-Петроль все виды топлива подорожали на 70 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 30,05 грн/л, А-95 - до 30,75 грн/л, А-95+ - до 31,10 грн/л, дизельное топливо - до 29,60 грн/л.

Сеть ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л, дизельное топливо - до 32,49 грн/л.

В сети Укргазвыдобування на 50 коп/л выросли цены на бензины А-92, А-95 и ДТ до 30,50 грн/л, 31,50 грн/л и 29,50 грн/л соответственно.

Кроме этого, на 40 коп/л на все виды топлива подняла сеть UPG. А-92 выросла до 31,10 грн/л, А-95 - до 32,10 грн/л, А-95+ - до 34,90 грн/л, дизельное топливо - до 29,50 грн/л.

При этом такие сети, как AMIC, SOCAR, БРСМ-Нафта, KLO, Параллель, Надежда, Нефтек и Народна повысили цены на 17-40 коп/л. Средняя розничная цена ДТ по стране 2 октября выросла на 12 коп/л, бензинов - на 11-15 коп/л.

Добавим, что подорожание бензина повлияет не только на владельцев авто. Расходы на топливо закладывают в конечную стоимость всех товаров и услуг. Также подорожание может спровоцировать рост цен на общественный транспорт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в июне 2017 г. украинскими предприятиями было 45,8 тысячи тонн бензина. 


      
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