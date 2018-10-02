21:32 02.10.2018 | Общество | Новости
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Количество жертв землетрясение в Индонезии возросло до 1347 человек

В Индонезии по состоянию на вторник, 2 октября, количество погибших в результате землетрясения и цунами возросло до 1347 человек.

Количество жертв землетрясение в Индонезии возросло до 1347 человек

Как сообщает ANSA, ссылаясь на обновленные данные индонезийского агентства по гражданской защите на данный момент в Индонезии не хватает оборудования для помощи пострадавшим.

При этом власти страны уверены, что количество жертв еще увеличится, так как спасатели еще не добрались до всех пострадавших районов. Местная полиция обеспечивает сопровождение конвоя помощи.

Напомним, 28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5 баллов. На острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий.

Как сообщал УРА-Информ, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщал, что среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Индонезии граждан Украины нет.


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