12:13 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украинские писатели получают признание в Европе – И.Степурин

Книжный рынок Украины переживает сегодня не лучшие времена. Падает платежеспособность населения, это с одной стороны, с другой – ежедневные повседневные человеческие проблемы отрывают людей от чтения книг. 

Эксклюзив: Украинские писатели получают признание в Европе – И.Степурин

Однако, как заявил учредитель издательства "Саммит-книга" Иван Степурин в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", украинцам удается реализовывать проекты даже в это не простое время и находить благодарного читателя. По его словам, отечественные писатели сегодня не просто пишут, а пишут так, что получают международное признание. 

"Один из таких наших писателей, Александр Коротко, получил очень весомую премию в Париже, стал академиком Европейской академии искусств. Его роман "Лунный мальчик» и серия одесских рассказов "Бэра и огурец" сейчас готовятся к изданию на французском языке в одном из самых престижных парижских издательств и на английском языке тоже. И, для нашего, украинского рынка это прорывный момент! Это значит, что мы уже на уровне европейского признания и нас готова читать Европа», — отметил И.Степурин.


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