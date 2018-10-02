Эксклюзив: Украинские писатели получают признание в Европе – И.Степурин

Однако, как заявил учредитель издательства "Саммит-книга" Иван Степурин в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", украинцам удается реализовывать проекты даже в это не простое время и находить благодарного читателя. По его словам, отечественные писатели сегодня не просто пишут, а пишут так, что получают международное признание.

"Один из таких наших писателей, Александр Коротко, получил очень весомую премию в Париже, стал академиком Европейской академии искусств. Его роман "Лунный мальчик» и серия одесских рассказов "Бэра и огурец" сейчас готовятся к изданию на французском языке в одном из самых престижных парижских издательств и на английском языке тоже. И, для нашего, украинского рынка это прорывный момент! Это значит, что мы уже на уровне европейского признания и нас готова читать Европа», — отметил И.Степурин.