13:32 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: НБУ ожидает более благоприятную макрофинансовую ситуацию, и только потом проведет валютную "перезагрузку", - Гарбарук

Сокращение нормативно-правовой базы по валютному урегулированию рынка – своего рода дебюрократизация, предложенная Нацбанком. 

Эксклюзив: НБУ ожидает более благоприятную макрофинансовую ситуацию, и только потом проведет валютную

 Так называет подготовленные изменения от финрегулятора на 2019г. экономист Игорь Гарбарук. По его словам, валютная "перезагрузка" будет теперь прописана в 7 положениях вместо 56 позиций, которые действуют сейчас. А при более благоприятном макрофинансовом климате можно будет говорить уже о серьезной реорганизации рынка. 

"Касательно валютного надзора за экспортно-импортными операциями, то произойдет дебюрократизация. Потому что в количестве таких операций насчитывается порядка 40%. А касательно физического обьема, то этих операций порядка 3%, всего на всего. Всё дело в денежной массе. Собственно, НБУ облегчит существование инвестиционного и бизнес-климата своими планируемыми нововведениями… Касательно предложения вместо валютных лицензий перейти на электронные лимиты: сейчас любая юридическая фигура, которая захочет инвестировать средства за границу, должна получить определенные документы от Нацбанка. А вот с введением новой системы электронных лимитов работа сложится иначе. Скорее всего регулятор будет использовать е-декларирование и ним будет руководствоваться для принятия решений. Конечно же интересно посмотреть еще на механизм, который предоставит регулятор, ведь он пока не понятен. В любом случае, в НБУ ожидают более благоприятную макрофинансовую ситуацию на рынке Украины, и только после этого Центробанк готов будет к существенным изменениям", — сказал И. Гарбарук. 

Полную версию интервью смотрите на сайте "Первый деловой", в программе Бизнес.


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