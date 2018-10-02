Эксклюзив: "Газ для населения будет стоить 10-11 тыс. грн", - В. Клочок

"Правительство заявило 18%. Думаю, что повысят более, чем на 30 процентов и цена составит около 10-11 тыс. грн с НДС для населения (за 1000 кубов — ред.) Сегодня очень большое невыполнения доходной части бюджета. Чтобы его сбалансировать, правительство вынуждено идти на такие шаги. А Международный Валютный Фонд, как финансовое учреждение, которое кредитует Украину, должно получить гарантии возврата своих средств. Одной из них и является эта гарантия повышения цены на газ … Не все деньги, которые заплатит население, попадут именно на погашение задолженности, но они все же будут способствовать сбалансированию бюджета. Поэтому требование МВФ абсолютно естественное. Но для действующей власти объективно необходимо и выкачать наши средства из карманов. Неприятность в том, что большинство средств осядет в НАК "Нафтогаз Украины", — подчеркнул В.Клочок.