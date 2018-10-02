16:31 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Газ для населения будет стоить 10-11 тыс. грн", - В. Клочок

Одним из пожеланий миссии МВФ, которая недавно посещала Киев, было требование кредиторов увеличить цену на природный газ для населения. Экономический эксперт В.Клочок убежден, что постепенного повышения цены сейчас не будет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

Эксклюзив:

"Правительство заявило 18%. Думаю, что повысят более, чем на 30 процентов и цена составит около 10-11 тыс. грн с НДС для населения (за 1000 кубов — ред.) Сегодня очень большое невыполнения доходной части бюджета. Чтобы его сбалансировать, правительство вынуждено идти на такие шаги. А Международный Валютный Фонд, как финансовое учреждение, которое кредитует Украину, должно получить гарантии возврата своих средств. Одной из них и является эта гарантия повышения цены на газ … Не все деньги, которые заплатит население, попадут именно на погашение задолженности, но они все же будут способствовать сбалансированию бюджета. Поэтому требование МВФ абсолютно естественное. Но для действующей власти объективно необходимо и выкачать наши средства из карманов. Неприятность в том, что большинство средств осядет в НАК "Нафтогаз Украины", — подчеркнул В.Клочок.


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