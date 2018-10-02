Дронов в харьковском суде впервые дал показания

Он заявил, что не считает себя виновный юридически, но считает себя виновным морально. При этом он принес свои искренние извинения в случившемся и заверил, что понимает каждого, потому что это невосполнимая утрата.

Вместе с тем на вопросы об обстоятельствах ДТП, которые задавали обвинитель, адвокаты обвиняемой Елены Зайцевой и представители потерпевших, Дронов отвечал уклончиво, чаще всего ссылался на показания, данные во время следствия, либо вообще отказывался отвечать.

Следующее заседание по делу назначено на 9 октября 2018 года.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пятего из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

Как сообщал УРА-Информ, 6 ноября было объявлено о подозрении Дронову, а 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.