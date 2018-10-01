В воскресенье на Донбассе один военнослужащий получил ранение

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг шесть раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном противник стрелял по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Вместе с тем в районе Луганского на Светлодарской дуге оккупанты трижды наносили огневые удары из минометов калибра 120 мм. Также в течение дня из минометов этого калибра обстреливались опорные пункты Объединенных сил вблизи Гнутово и Водяного на Приазовье.

По защитникам Гнутово кроме того велся огонь из минометов 82-го калибра и противотанковых ракетных комплексов. Огневому воздействию с применением противотанковых управляемых ракет подверглись и защитники Водяного. По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Водяное велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

По данным ООС уже с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое и Водяное. Потерь среди наших защитников нет.

По данным украинской разведки, четыре боевика за прошедшие сутки уничтожены и еще восемь получили ранения.

Напомним, на Донбассе в течение дня воскресенья, 30 сентября, боевики шесть раз обстреляли украинских военных. Вместе с тем запрещенное минскими соглашениями оружие сегодня не применялось.