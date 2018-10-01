11:59 01.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Укрзализныце" рассказали о дальнейшей судьбе раздела поездов на классы

В компании "Укрзализныця" заявили о классах в поездах, которые улучшат комфортабельность в поездах. Теперь украинские поезда разделят на эконом, стандарт и комфорт, они будут отличаться наличием кондиционера, биотуалета, новым постельным бельем и стоимостью билета.

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Данный проект изменений должно утвердить Министерство инфраструктуры.

Если все пойдет по плану, пассажиры будут обеспечены только новыми купейными вагонами, которые капитально отремонтированные, или СВ-вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Такими будут поезда класса "комфорт".

Еще для пассажиров будет услуга полноценного питания, новое постельное белье, холодильник и микроволновка. Эти поезда будут ездить со скорость от 70 км/ч.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в компани "Укрзализныця" провели анализ некоторых пригородных электричек, который показал, что заполняемость их очень низкая – всего 20%.По словам исполняющего обязанности председателя правления Евгения Кравцова, предполагается забрать около 20 таких маршрутов. Однако, есть одна проблема, на это должны согласится местные советы.


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