В "Укрзализныце" рассказали о дальнейшей судьбе раздела поездов на классы

Данный проект изменений должно утвердить Министерство инфраструктуры.

Если все пойдет по плану, пассажиры будут обеспечены только новыми купейными вагонами, которые капитально отремонтированные, или СВ-вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Такими будут поезда класса "комфорт".

Еще для пассажиров будет услуга полноценного питания, новое постельное белье, холодильник и микроволновка. Эти поезда будут ездить со скорость от 70 км/ч.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в компани "Укрзализныця" провели анализ некоторых пригородных электричек, который показал, что заполняемость их очень низкая – всего 20%.По словам исполняющего обязанности председателя правления Евгения Кравцова, предполагается забрать около 20 таких маршрутов. Однако, есть одна проблема, на это должны согласится местные советы.