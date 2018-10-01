В Москве задержали экс-главу Минтранспорта Украины

Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, 50-летний украинский министр был объявлен в федеральный розыск. По предварительной информации, в 2014 году Рудьковский бросил камень в посольство России в Киеве. В это время ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

"Николай Рудьковский задержан в соответствии со статьей УК России Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацполиция Николаевщины провели задержание банды "рэкетиров".

Преступники хотели дом 50-летнего предпринимателя, бросили в его двор четыре "коктейли Молотова". Однако, находящиеся в доме мужчины услышали и шум и кинулись догонять хулиганов.