В Крыму во время мирных митингов было задержано сотни человек

С начала аннексии украинского Крыма, подконтрольная Кремлю власть значительно усилила ограничения свободы слова жителей полуострова. Об этом сообщается на сайте "Крымской правозащитной группы".
Таким образом, согласно последним исследованиям к уголовной ответственности привлечены 12 человек. Из всего списка обвиненных вынесено восемь приговоров: один приговор - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима по Ахтема Чийгоза, который после приговора был освобожден в результате политических переговоров, семь приговоров - лишение свободы условно.
Кроме того, подконтрольные Кремлю суды Крыма утвердили 367 постановлений о привлечении к административной ответственности, из которых 334 постановления о штрафах на общую сумму 1,7 миллиона гривен.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. В городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.