В Крыму во время мирных митингов было задержано сотни человек

Таким образом, согласно последним исследованиям к уголовной ответственности привлечены 12 человек. Из всего списка обвиненных вынесено восемь приговоров: один приговор - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима по Ахтема Чийгоза, который после приговора был освобожден в результате политических переговоров, семь приговоров - лишение свободы условно.

Кроме того, подконтрольные Кремлю суды Крыма утвердили 367 постановлений о привлечении к административной ответственности, из которых 334 постановления о штрафах на общую сумму 1,7 миллиона гривен.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. В городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.