В Индонезии произошло очередное землетрясение

В Индонезии в ночь на понедельник, 1 октября, произошло очередное землетрясение.
Его магнитуда составила 5,1 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки толки были зарегистрированы около четырех часов утра по киевскому времени.
Эпицентр подземных толчков находился в 101 километров к северо-западу от города Палу с населением около 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти киломеров.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
При этом 30 сентября, после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).
Напомним, в Индонезии 28 сентября произошли два землетрясения.
Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на воскресенье, 30 сентября, уже погибли не менее 832 человек. Как сообщает BBC, ссылаясь на данные Национального агентств Индонезии по предотвращению стихийных бедствий, разрушительное землетрясение и цунами обрушились на индонезийский остров Сулавеси. По данным спасателей, под удар стихии попал больший район, чем предполагалось.