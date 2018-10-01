В Греции лихорадка Западного Нила уже убила 30 человек

По состоянию на воскресенье, 30 сентября, лихорадкой заразились 271 человек. как сообщает Arcynewsy, ссылаясь на данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, впервые вирус Западного Нила был обнаружен в Греции в 2010 году.

Кроме того, вирус лихорадки обнаружили еще в восьми странах Европы. Вирус переносится москитами. Вместе с тем в центре пояснили, что эпидемия заболевания в 2018 году связана с высокими температурами и большим количеством осадков в начале лета.

Напомним, как сообща УРА-Информ. в северо-восточной части Демократической Республики Конго, по меньшей мере, 100 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола.