01:00 01.10.2018 | Общество | Новости
100204676:Polishuk

В Греции лихорадка Западного Нила уже убила 30 человек

В Греции, где вспыхнуло заболевание лихорадки Западного Нила уже умер 31 человек.

В Греции лихорадка Западного Нила уже убила 30 человек

По состоянию на воскресенье, 30 сентября, лихорадкой заразились 271 человек. как сообщает Arcynewsy, ссылаясь на данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, впервые вирус Западного Нила был обнаружен в Греции в 2010 году.

Кроме того, вирус лихорадки обнаружили еще в восьми странах Европы. Вирус переносится москитами. Вместе с тем в центре пояснили, что эпидемия заболевания в 2018 году связана с высокими температурами и большим количеством осадков в начале лета.

Напомним, как сообща УРА-Информ. в северо-восточной части Демократической Республики Конго, по меньшей мере, 100 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Горловкой в результате взрыва погибли трое детей Сущенко надеется на украинскую власть в вопросе освобождения, - Фейгин Зарплаты в Украине растут темпами выше инфляции - Госстат В Индонезии количество жертв цунами может превысить нескольких тысяч
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив