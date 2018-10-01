Украина может получить Томос 9-11 октября

Вселенский патриархат может объявить об этом уже 9-11 октября. Об этом в воскресенье, 30 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк.

По его словам, Томос, по проверенным данным, должен быть объявлен на синаксе, который состоится в Фанаре в Стамбуле с 9 по 11 октября. Соответственно двое экзархов Константинополя уже активно работают в Украине.

Все документы, все формальности соблюдены. Они поедут в Стамбул на это заседание и по итогам их отчета, двух экзархов, сейчас уже работающих в Киеве, это уже будет последняя точка. И патриарх может объявить о предоставлении Томоса, - отметил он.

Вместе эксперт не исключил, что предоставление Томоса "может перенестись на ноябрь, на декабрь". Но это точно будет в этом году, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Константинопольском патриархате опубликовали 29-страничную текст Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы, в котором обосновывается право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.