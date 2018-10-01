Суд разрешил Насирову снять электронный браслет - САП

Таким образом, суд удовлетворил в полном объеме ходатайство стороны обвинения. Как сообщает в понедельник, 1 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд удовлетворил в полном объеме ходатайство адвокатов, поданное в отношении обвиняемого руководителя департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова и главы ведомства Романа Насирова.

В САП также напомнили, что ранее, поскольку Насиров нарушал обязательства по ношению электронного средства контроля, полиция просила Генеральную прокуратуру Украины начала служебную проверку, заключение по которой пока не поступило.

К сожалению, решение суда нивелирует усилия прокуроров, направленные на установление фактических обстоятельств прекращения надлежащей работы устройства, примененного по отношению к Насирову, а также лиц, ответственных за фиксацию таких событий и реагирования на них, - констатируют в САП, добавив, что следующее судебное заседание назначено на 23 октября.

Напомним, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Романа Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьями Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия и Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме сто миллионов гривен. Супруга внесла указанный залог.