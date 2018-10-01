С глубокой скорбью сожалею о всех погибших на острове сулавеси - Гуттериш

Сейчас на острове сила подземных толчков, как сообщается, достигала 7,5 баллов. На острове сейчас объявлено чрезвычайное положение, повсюду продолжаются спасательные операции и поиски пропавших без вести.

Работы осложняет оползень, перекрывший центральную дорогу, ведущую к Палу, и отсутствие электричества.

"Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования родным и близким погибших, а также правительству Индонезии. Как подчеркивается в заявлении, в ООН готовы поддержать операции по спасению людей и ликвидации последствий землетрясения", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", индонезийское телевидение официально сообщило о 348 погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси.