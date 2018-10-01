19:14 01.10.2018 | Общество | Новости
100204747:roman

С глубокой скорбью сожалею о всех погибших на острове сулавеси - Гуттериш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш почтил минутой молчания всех жертв землетрясения в Индонезии. Об этом передает пресс-служба ООН. 

С глубокой скорбью сожалею о всех погибших на острове сулавеси - Гуттериш

Сейчас на острове сила подземных толчков, как сообщается, достигала 7,5 баллов. На острове сейчас объявлено чрезвычайное положение, повсюду продолжаются спасательные операции и поиски пропавших без вести.

Работы осложняет оползень, перекрывший центральную дорогу, ведущую к Палу, и отсутствие электричества. 

"Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования родным и близким погибших, а также правительству Индонезии. Как подчеркивается в заявлении, в ООН готовы поддержать операции по спасению людей и ликвидации последствий землетрясения", - говорится в официальном уведомлении. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", индонезийское телевидение официально сообщило о 348 погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси.


Поделиться
Читайте также:
 
В Индонезии диспетчер аэропорта погиб, когда пытался направить самолет в небо во время землетрясения На Одещине спасатели потушили пожар в одном из частных секторов: есть жертвы На Луганщине иномарка столкнулась с автомобилем полиции В Украине стартовал месяц добровольной сдачи огнестрельного и автоматического оружия
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив