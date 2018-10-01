12:18 01.10.2018 | Общество | Новости
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Протесты в Каталонии: заблокированы дороги и аэропорты - ВИДЕО

Сегодня первого октября, в день независимости Каталонии, улицы и железнодорожные пути страны массово перекрывают активисты, с требованием провести новый референдум о независимости. Об этом сообщает местное издание La Vanguardia.

Протесты в Каталонии: заблокированы дороги и аэропорты - ВИДЕО

Отмечается, что в городе Жирон, сотни человек перекрыли главную железную дорогу. Кроме того, в Барселоне и Льейде заблокировали автомагистраль, которая соединяет Каталонию с Францией.

Соответствующие акции были организованы Комитетом обороны республики и местными активистами.

Добавим, что массовые собрания начались еще на прошлой недели.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американское посольство в Украине выразило беспокойство относительно недавних преступлений против общественных активистов в стране. Как отметили в посольстве, украинское население заслуживает на активное гражданское общество, которое может выступать за реформы, не боясь возмездия.


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