21:15 01.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция ликвидировала группу наркодельцов - ФОТО, ВИДЕО

Полиция в понедельник, 1 октября, ликвидировала межрегиональную группу наркодельцов.

Полиция ликвидировала группу наркодельцов - ФОТО, ВИДЕО

Во время обыска правоохранители изъяли партию наркотиков более чем на три миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, накануне было установлено, что в состав группы входило пять человек.

Они выращивали на арендованных посевных площадях селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркосредств, маскируя его среди прочего сельскохозяйственного урожая. Посевы обнаружили с помощью аэроразведки.

При этом деятельность группировки распространялась на территорию нескольких регионов Украины.

Теперь, согласно Уголовному кодексу Украины задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что среди задержанных бывший сотрудник МВД и Государственной службы спецсвязи. Во время обыска, которые были проведены в Киеве и Черкасской области, правоохранители изъяли почти 100 килограммов элитного канабиса в растениях и 10 килограммов в измельченном состоянии. Кроме того, обнаружено и изъято 18 таблеток психотропного вещества МДМА "Экстази" и 100 граммов псилоцибиновых грибов. Всего было изъято товара на общую сумму свыше трех миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области 4 сентября сотрудники Департамента противодействия наркопреступности разоблачили группу дилеров, которая занималась незаконным выращиванием конопли. Траву выращивали для дальнейшего сбыта на территории Украины и в странах Европейского союза. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, под посевные площади злоумышленники арендовали у бывшей фабрики два промышленных ангара, площадью в несколько сотен квадратных метров каждый.


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