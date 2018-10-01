На трассе Киев-Одесса водители могут столкнутся с неожиданной опасностью

Как утверждают пострадавшие, преступники в наглую подходят и выбивают стекло, даже если в машине есть водитель. Главная цель злоумышленников - это сумки с вещами, которые они хватают из салона и убегают с места преступления на другой машине.

Отметим, что схема у злоумышленников неизменна: режут шины автомобилей, разбивают окна и извлекают вещи из салона.

Правоохранители с убедительной просьбой просят водителей быть очень осторожными и следить за своими вещами и транспортным средством.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", из Киево-Печерской лавры неизвестный мужчина во второй половине дня украл икону Георгия Победоносца. Как отмечается, о пропаже иконы служители сообщили в полицию сразу после того, как не обнаружили на стене старинный образ.