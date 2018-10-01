Где можно получить кредит - Алекс Кредит

Что нужно для получения кредита?

Небольшой заем "до зарплаты" нельзя считать панацее для решения всех финансовых проблем. Однако именно такой микро-кредит иногда становится приемлемой альтернативой для человека, который собрался что-то купить, куда-то поехать, сделать подарок или оплатить лечение. И он точно знает, что сможет этот заем отдать, и прекрасно понимает, сколько он за подобную услугу заплатит в виде процентов.

Обычно кредитные организации с радостью выдают деньги всем клиентам с положительной историей. Требования к заемщикам у них минимальные, деньги выдаются быстро и без лишних вопросов. Однако за подобный комфорт вы платите большими процентами, ограниченной суммой и небольшим сроком кредитования.

Для получения комфортного кредита нужно:

- взвесить свои финансовые возможности;

- узнать условия получения кредита, точную сумму переплаты, размер пени, штрафов;

- узнать условия пролонгации кредита;

- узнать условия погашения кредита.

Как оформить кредит?

Во-первых, трезво взвесить свои финансовые возможности. Помните, что кредит нужно отдавать в срок, да еще и с процентами. Если вы понимаете, что с выплатой кредита могут возникнуть трудности - откажитесь от займов. Если брать кредит и знать, что вы не сможете его отдать в срок, у вас будет еще больше проблем. Если вы знаете, что отдадите кредит, определите минимальную сумму и срок займа.

Во-вторых, тщательно проанализировать рынок доступных предложений и найти хорошую микрофинансовую организацию. Убедитесь, что у нее положительные отзывы и прозрачные условия выдачи кредитов, без скрытых комиссий и непонятных платежей. Внимательно прочитайте все условия выдачи, пролонгации, погашения, пени за просрочку, минимальную и максимальную сумму (обычно не более 3000 грн) и так далее. Проверьте, подходят ли вам методы выдачи и оплаты кредита. Может быть, вы сможете взять экспресс кредит под 0%, просто внимательно прочитав условия.

Некоторые, особенно пенсионеры и студенты, бегло читают договор или не читают его вовсе: из-за незнания, непонимания или лени. Это приводит к ненужным трудностям или переплатам в дальнейшем.

Если следовать указанным выше элементарным рекомендациям, вы узнаете, как получить онлайн кредит, потратить на это менее 15 минут и обойтись без справок.

Как выдается кредит?

Обычно сам процесс подразумевает заполнение заявки, проверки ваших данных и ожидание, пока заявку одобрят. Ряд МФО предлагают оформить займ онлайн, то есть, взять срочный кредит на карту.

Пролонгация: можно ли продлить кредит?

Как продлить кредит быстро, и что вообще такое "пролонгация"? Пролонгация кредита - это крайний шаг. Да, даже если все заранее спланировать, жизнь может внести свои коррективы в планы. Если по какой-то форс-мажорной причине вы не можете выплатить кредит в установленный договором срок - попросите о пролонгации.

Это продление кредита на 10-30 дней. Сразу скажем, что не все МФО предлагают такую опцию, или организация, где вы взяли кредит, может отказать вам в продлении. Кроме того, вас обязательно попросят выплатить проценты за кредит, а то и часть кредита. Наконец, на срок продления тоже будут наложены проценты, причем часто - еще более невыгодные, чем на сам заем.

Рекомендуем заранее уточнить условия возможной пролонгации, даже если вы уверены, что сможете отдать деньги под проценты срок. Бывает всякое.

Закрытие кредита: как закрыть кредит?

Где бы вы ни оформляли заем, его нужно отдавать. Оптимальный вариант, если вы заранее узнаете у представителей выбранной МФО, как закрыть онлайн кредит срочно и без лишних звонков, походов куда-либо.

Обычно хорошие МФО предлагают целый ассортимент способов погашения кредита, в том числе через терминалы, картами на сайте в личном кабинете и так далее. Что касается досрочного погашения, то далеко не все кредитные организации позволяют погасить кредит досрочно, не выплачивая всю сумму процентов. Другие - позволяют погасить кредит, например, только наличными в их офисе.

Еще раз повторим - уточните условия и методы погашения из официальных источников еще до того, как вы подадите заявку на кредит.