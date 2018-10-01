1 октября в Украине будет тепло и сухо

Осадков синоптики в первый день октября не обещают, лишь на крайнем юге днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 14-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины без осадков. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

На севере страны в понедельник также сухо и тепло. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

В центре Украины без осадков. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

На востоке страны облачность без осадков. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

На юге Украины сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на почве заморозки 0-5 градусов. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - слякоть простоит. Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.