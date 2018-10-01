06:00 01.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204677:Polishuk

1 октября в Украине будет тепло и сухо

В понедельник, 1 октября, погоду на большей части территории Украины будет определять сухой воздух с холодной ночью и теплым днем.

1 октября в Украине будет тепло и сухо

Осадков синоптики в первый день октября не обещают, лишь на крайнем юге днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 14-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины без осадков. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

На севере страны в понедельник также сухо и тепло. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

В центре Украины без осадков. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

На востоке страны облачность без осадков. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

На юге Украины сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на почве заморозки 0-5 градусов. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - слякоть простоит. Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.


Поделиться
Читайте также:
 
В Греции лихорадка Западного Нила уже убила 30 человек Под Горловкой в результате взрыва погибли трое детей Сущенко надеется на украинскую власть в вопросе освобождения, - Фейгин Зарплаты в Украине растут темпами выше инфляции - Госстат
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив