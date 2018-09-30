01:00 30.09.2018 | Общество | Новости
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Землянам не обязательно лететь на Марс, чтобы ступить на его поверхность, - Icarus

Ученые из Университета Центральной Флориды нашли простой и дешевый способ это создать "марсианский грунт" на Земле. Об этом передает издание Icarus.

Землянам не обязательно лететь на Марс, чтобы ступить на его поверхность, - Icarus

Согласно проведенным исследованиям, для путешествия на Марс понадобится много съестных припасов, а выращивать на самой планете овощи и фрукты у астронавтов явно не будет времени.

В итоге, специалисты создали искусственную марсианскую почву. Почва получила название MGS-1 (Mars Global Simulant), причем его состав можно легко изменять.

Их материалы основываются на анализах химического состава почвы Марса, которые предоставлял ровер Curiosity.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно новое исследование ESA ExoMars показало миру новые подробности опасного космического путешествия для первых пионеров, желающих ступить на поверхность "Красной планеты".  


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