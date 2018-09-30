В России началась "охота на ведьм": журналисты, расследовавшие "дело Солсбери" начали массово покидать страну

Российский журналист Сергей Канев покинул территорию России из-за угрозы физической расправы со стороны властей. Об этом передает "Эхо Москвы".
Сообщается, что автор журналистского расследования о Александре Петрове и Руслане Боширове вынужден был покинуть Россию из-за угроз о возможной расправе на почве профессиональной деятельности последнего.
Сергей занимался "делом Солсбери", в котором замешаны два агента ГРУ, отравившие Сергея Скрипаля и его дочь. Против него готовилось уголовное дело - его хотели обвинить в подготовке теракта против президента РФ Владимира Путина.
Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".
Как сообщалось в "УРА-Информ", перед отравлением Скрипач Петров и Боширов курили в отеле марихуану и пользовались услугами "ночных бабочек".