03:00 30.09.2018 | Общество | Новости
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В России началась "охота на ведьм": журналисты, расследовавшие "дело Солсбери" начали массово покидать страну

Российский журналист Сергей Канев покинул территорию России из-за угрозы физической расправы со стороны властей. Об этом передает "Эхо Москвы".

В России началась

Сообщается, что автор журналистского расследования о Александре Петрове и Руслане Боширове вынужден был покинуть Россию из-за угроз о возможной расправе на почве профессиональной деятельности последнего. 

Сергей занимался "делом Солсбери", в котором замешаны два агента ГРУ, отравившие Сергея Скрипаля и его дочь. Против него готовилось уголовное дело - его хотели обвинить в подготовке теракта против президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", перед отравлением Скрипач Петров и Боширов курили в отеле марихуану и пользовались услугами "ночных бабочек".


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