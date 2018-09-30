Сообщается, что автор журналистского расследования о Александре Петрове и Руслане Боширове вынужден был покинуть Россию из-за угроз о возможной расправе на почве профессиональной деятельности последнего.

Сергей занимался "делом Солсбери", в котором замешаны два агента ГРУ, отравившие Сергея Скрипаля и его дочь. Против него готовилось уголовное дело - его хотели обвинить в подготовке теракта против президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Как сообщалось в "УРА-Информ", перед отравлением Скрипач Петров и Боширов курили в отеле марихуану и пользовались услугами "ночных бабочек".