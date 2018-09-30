16:22 30.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В октябре Украину ожидают сильные заморозки и существенно понижение температуры воздуха

С 1 октября, в Украине ожидаются сильные заморозки. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В октябре Украину ожидают сильные заморозки и существенно понижение температуры воздуха

Сегодня вечером в западных, северных областях, в Украине ожидаются заморозки на почве 0-5 градусов тепла, на западе и севере страны местами стоит ожидать осадков в виде дожде с грозами, температура воздуха ночью опуститься до уровня 0-3 выше нуля.

Синоптик Наталя Диденко подтвердила, что на страну ляжет антициклон, будет холодно, а в ночь на понедельник заморозки охватят значительную часть Украины.

Резкое падение температуры воздуха стоит ожидать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковских областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня в последний день сентября погоду в стране будет определять северо-восточный холодный атмосферный фронт. 


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