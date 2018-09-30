В Каталонии люди снова требуют независимости от Мадрида

На улицы Барселоны вышли 100 тыс человек, чтобы вспомнить годовщину проведения референдума о независимости Каталонии, который проходил 1 октября 2017 года. Сторонники независимости, в балаклавах и полувоенной форме стали забрасывать яйцами полицейских и бросать в правоохранителей краску.

Полисмены вынуждены были применить силу и взять под арест около 17 человек. В издании сообщается, что 6 протестующих с тяжелыми ранениями госпитализировали, один из них сейчас находится в реанимационном отделении.

Напомним, суд в Испании принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", каталонский лидер Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по более широкой автономии.