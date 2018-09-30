10:19 30.09.2018 | Общество | Новости
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В Каталонии люди снова требуют независимости от Мадрида

В столице Каталонии Барселоне десятки людей пострадали в ходе столкновений с полисмена во время мтинга в поддержку независимости региона от Испании. Об этом передает Europa Press.

В Каталонии люди снова требуют независимости от Мадрида

На улицы Барселоны вышли 100 тыс человек, чтобы вспомнить годовщину  проведения референдума о независимости Каталонии, который проходил 1 октября 2017 года. Сторонники независимости, в балаклавах и полувоенной форме стали забрасывать яйцами полицейских и бросать в правоохранителей краску. 

Полисмены вынуждены были применить силу и взять под арест около 17 человек. В издании сообщается, что 6 протестующих с тяжелыми ранениями госпитализировали, один из них сейчас находится в реанимационном отделении. 

Напомним, суд в Испании принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", каталонский лидер Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по более широкой автономии. 


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